Carmen Geiss mit Kampfansage nach Überfall: "Niemand wird mich je zerstören"

Auch einige Tage nach dem Überfall auf ihr Haus steht Carmen Geiss noch immer unter Schock. Trotzdem gibt sich der TV-Star tapfer – und formulierte eine Kampfansage via Instagram.

Gemütlich Netflix schauen kurz vor Mitternacht – und das bei einer kühlen Brise durch die offene Terrassentür: Was für Robert und Carmen Geiss ein entspannter TV-Abend hätte werden sollen, endete in einem Albtraum. Vier vermummte Räuber verschafften sich in der Nacht auf Sonntag Zutritt in die Villa der TV-Stars in St. Tropez und hinterließen das Ehepaar nach 45 Minuten ausgeraubt, verletzt und traumatisiert. Doch Carmen Geiss scheint trotz des Schocks ihren Mut wiedergefunden zu haben. In einem Instagram-Post schrieb sie am Donnerstagabend: "Ich bin nicht zu brechen."

Sie betonte: "Ich bin Carmen Geiss – und ich stehe heute hier, trotz allem, was passiert ist." Sie versicherte ihren Fans: "Niemand, wirklich niemand – weder Hater noch feige Einbrecher – wird mich jemals zerstören." Trotz des Einbruchs in ihr Zuhause würden die Kriminellen laut der 60-Jährigen zwei Dinge nie erreichen: "Unser Herz, unsere Einheit." Für sie stehe ihre "einzigartige Familie" über allem, und diese sei "stärker ist als jede Bedrohung".

Halt findet Carmen Geiss in ihrer Familie Weiter schrieb Carmen Geiss: "Meine Familie ist mein ganzer Stolz." Und mehr noch: Diese sei "unzerstörbar", denn "keine Lüge, kein Hass, kein Verbrechen dieser Welt wird je das zerstören, was wir gemeinsam haben". Selbst wenn Geiss eines Tages nicht mehr lebe, würde die Liebe und Stärke der Familie fortdauern, zeigte sie sich überzeugt: "In jeder Erinnerung. In jedem Wort. In jedem Herzschlag." Weil sie aus "Leben gemacht" sei, werde sie "nie aufgeben", beendete Geiss ihren Post.

Das Millionärs-Ehepaar wurde in der Nacht auf Sonntag in ihrer Luxus-Villa im französischen Saint-Tropez von mehreren bewaffneten Männern überrascht und überfallen. Die Terrassentür der Villa in Ramatuelle stand offen, die Alarmanlage war ausgeschaltet – für die Täter ein leichtes Spiel. Robert und Carmen hatten erst an einen Scherz von Freunden geglaubt, bis sie begriffen, wie ernst die Situation war. Nach 45 Minuten verließen die Räuber mit Schmuck und Bargeld das Haus, zuvor hatten sie Carmen mit einem Messer bedroht.