Nahtoderfahrung von Jeremy Renner: "Wir leben hier auf der Erde in der Hölle!"

Sechseinhalb Tonnen: So viel wog die Pistenraupe, unter der Jeremy Renner am Neujahrstag 2023 um sein Leben kämpfte. Unter anderem mit 38 Knochenbrüchen und einer kollabierten Lunge wurde der Hollywoodstar ins Krankenhaus eingeliefert – und überlebte nach künstlichem Koma und unzähligen Operationen. Im Gespräch mit dem "Spiegel" berichtete der 54-Jährige nun über seine Begegnung mit dem Tod. "Es ist der aufregendste, friedlichste Ort. Alles auf einmal", erinnerte sich Renner an seine Nahtoderfahrung.

Negatives habe er an dem Ort nicht erfahren, ganz im Gegenteil: "Das Einzige, was es dort gibt, ist Liebe." Er habe dort seinen Vater und seine Tochter gesehen und einen Lebensrückblick durchgemacht: "Alles blitzt auf, jeder und alles auf einmal, auf friedliche Art und Weise." Leid hingegen "existiert dort nicht", was Renner schließen ließ: "Was bedeutet, wir leben hier auf der Erde in der Hölle."