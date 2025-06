Mit diesen Promis startet die neue Staffel "Inas Nacht"

Nicht nur ehemalige Bundeskanzler können unter Gedächtnisverlust leiden. Auch Ex-Weltklassekickern kann das passieren. Ob Ina Müller ihren Gast Christoph Kramer fragen wird, wie es ist, sich als Teilnehmer nicht mehr an das Finale der Fußballweltmeisterschaft 2014 zu erinnern, bei der das deutsche Team zuletzt den Titel holte? Kramer erlitt infolge des heftigen Zusammenpralls mit seinem Gegenspieler einen Gedächtnisverlust und musste ausgewechselt werden. Bestimmt wird es aber um seine Karriere als TV-Experte und Schriftsteller gehen. Der autofiktionale Debütroman des ehemaligen Fußballprofis kletterte sogar bis auf Platz eins der „Spiegel“-Bestsellerliste. Auf jeden Fall wird Christoph Kramer Einblicke in sein Privatleben gewähren und beispielsweise verraten, welches Familienmitglied ihn trotz seines komfortablen Einkommens zur Sparsamkeit anhält.

Joachim Meyerhoff – Überflieger trotzt Schlaganfall

Bestens erinnern kann sich hingegen Joachim Meyerhoff. Schließlich ist letztes Jahr bereits der sechste Roman seiner autobiografischen Romanreihe „Alle Toten fliegen hoch“ erschienen. Daneben arbeitet der 57-Jährige als Regisseur sowie Schauspieler und war etwa in der vierten Staffel der deutschen Erfolgsserie „Babylon Berlin“ zu sehen. Bei Ina Müller wird der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Künstler unter anderem über die Unterschiede des Lebens in verschiedenen Städten reden. Das dürfte spannend werden, da Joachim Meyerhoff im Rahmen seiner Schauspielkarriere unter anderem an Theatern in Berlin, Hamburg, Köln und Wien engagiert war. Ein Thema könnte zudem sein erlittener und inzwischen überwundener Schlaganfall sein, durch den zeitweilig seine linke Körperhälfte gelähmt war.