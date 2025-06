Elena Miras über Intrigen und Romantik in neuer "Make Love Fake Love"-Staffel

In der vierten Staffel von "Make Love Fake Love" auf RTL stellt Elena Miras die Männerwelt auf die Probe. Mit Moderatorin Sandra Safiulov an ihrer Seite will sie herausfinden, welcher Kandidat es ehrlich meint und wer sie hinters Licht führen will. Intrigen und Romantik in einer Luxusvilla in Griechenland.