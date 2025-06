Jubiläumsstaffel des "Sommerhaus der Stars": Wer zieht in der zehnten Ausgabe in die Promi-WG ein?

Es ist das Reality-TV-Highlight in jedem Jahr: Das „Sommerhaus der Stars“ beherbergt ganz unterschiedliche Promi-Paare auf engem Raum, die sich den verschiedenen Challenges stellen, ihre Liebe auf ganz spezielle Weise testen und um 50.000 Euro Preisgeld sowie den Titel „Promipaar des Jahres“ kämpfen. In diesem Jahr feiert das Format seinen zehnten Geburtstag!

Zum Sendestart 2016 tummelten sich die prominenten Kontrahenten noch in einer Bleibe im portugiesischen Colares, in der Nähe von Lissabon. Seit der fünften Staffel finden die Dreharbeiten nach einem coronabedingten Ortswechsel auf einem beschaulichen Bauernhof im nordrhein-westfälischen Bocholt-Barlo statt. Rund um die Uhr werden die Teilnehmenden dort von Kameras begleitet.

Darüber hinaus ist der „Balko“-Schauspieler und Jochen Horst (63), der in der vergangenen „Promi Big Brother“-Staffel Zweiter wurde, mit seiner Partnerin Tina (51) sowie die beiden Influencer-Paare Lina „Linuschka“ Baumann (24) mit „Are You The One“-Teilnehmer Ryan Wöhrl (23) und Edda Pilz (23) mit ihrem Freund Michael Klotz (27) im Gespräch sein. Edda und Michael lernten sich 2024 bei dem TV-Format „Ex on the Beach“ kennen.