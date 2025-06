"Alles ist kaputt": Schocknachricht erschüttert Bill und Tom Kaulitz - Haus und Studio sind überschwemmt

"Wie eine Cinderella-Geschichte" sei der Aufstieg zum Star einst verlaufen, blickt Bill Kaulitz in der neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" (ab sofort bei Netflix) auf den Durchbruch mit Tokio Hotel zurück. War früher die Band noch "allererste Priorität", sei sie mittlerweile "ein kleines bisschen ein Bummelzug". Grund dafür ist nicht zuletzt, dass gerade Bill und sein Bruder Tom sich vielen anderen, zeitraubenden Projekten widmen. "Ihr müsst euch einfach mal an den Schedule halten", beklagt Bassist Georg Listing in einem Bandmeeting.