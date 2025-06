"Chinas Straflager": ARTE-Doku enthüllt Erschreckendes aus dem Arbeitslager

In den zweimal 60 Filmminuten wirft Tania Rakhmanova einen Blick auf die Geschichte der berüchtigten Laogai-Lager, die Ende der 1940-er im Auftrag von Mao Zedong errichtet wurden. "Laogai", so erfährt man, ist eine Abkürzung und bedeutet übersetzt so viel wie "Reform durch Arbeit". Mehr als 50 Millionen Menschen wurden seit der Errichtung vor rund 80 Jahren inhaftiert, 20 Millionen von ihnen starben, darunter Männer, Frauen und sogar Kinder. Ziel der Zwangsarbeit gepaart mit physischer und psychischer Folter ist es, eine "Gedankenreform" bei all jenen zu bewirken, die als "Feinde" der Regierung angesehen werden. Im Film berichten Ex-Häftlinge im Exil vom grausamen Gefängnisalltag. Archivaufnahmen und Zeichnungen runden das Gezeigte ab.