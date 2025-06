Fahrprüfungsdebakel im ARD-"Morgenmagazin": Andreas Herz fällt im Selbstexperiment durch Theorie und Praxis

ARD-"Morgenmagazin"-Reporter Andreas Herz wollte der Frage nachgehen, warum so viele Jugendliche durch die Fahrprüfung fallen. Dazu nahm er selbst erneut sowohl an der theoretischen als auch der praktischen Prüfung teil. Bestanden hat er keine davon.

In der theoretischen Prüfung kam der erfahrene Autofahrer auf doppelt so viele Fehlerpunkte als erlaubt sind. "So komisch es klingt, ich bin nervös", kommentiert Herz nach seinem Scheitern, während man ihn für die praktische Prüfung in einen Wagen steigen sieht. Die Prüfung endete dann auch bereits nach 20 Minuten. Herz hatte eine beginnende Fußgängerzone übersehen. Der Prüfer beendete die Fahrt – durchgefallen.

Was die jugendlichen Bewerberinnen und Bewerber angeht, kommt eine Vielzahl an Faktoren ins Spiel. So ist der Druck von außen nach Beobachtung von Fahrlehrenden gestiegen. Social Media und fehlendes Selbstvertrauen werden als Begründungen herangezogen, aber auch andere Ansprüche des Alltags eines Jugendlichen: Nach der Nachhilfe, dem Sporttraining oder dem Nachmittagsunterricht direkt in die Fahrstunde oder gar in die Fahrprüfung, das würde vielen zu schaffen machen. So manch einer würde die Prüfung wegen Burnouts gar nicht erst antreten.