Zürich-"Tatort: Rapunzel" bei der ARD: Wie lukrativ das Geschäft mit dem Echthaarhandel wirklich ist

Die junge Perückenmacherin Vanessa Tomasi (Elena Flury) wurde nachts auf dem Heimweg aus einem Nachtclub, in dem ihre Lebensgefährtin Lynn Fischer (Elsa Langnäse) arbeitete, entführt. Der Täter fesselte die junge Frau und schnitt ihr einen Teil ihrer langen blonden Haare ab. Zwar gelang Vanessa die Flucht, doch kurze Zeit später wurde sie vom Auto des Täters angefahren, sie stürzte einen Abhang hinab und landete tot in einer Baumkrone.

Die Kommissarinnen Grandjean und Ott begannen im persönlichen Umfeld der Toten zu ermitteln: Zu ihrem Vater, dem berühmten Coiffeur Marco Tomasi (Bruno Cathomas), hatte sie so gut wie keinen Kontakt. Stattdessen absolvierte sie eine Ausbildung in der Perückenmanufaktur von Aurora Schneider (Stephanie Japp). Dort war wenige Tage vor Vanessas Tod eingebrochen worden: Echthaarspenden im Wert von 100.000 Schweizer Franken wurden gestohlen.

Haare, Hass und Heimtücke



Wie sich herausstellte, steckten Vanessa und Lynn hinter dem Einbruch. Sie wollten die Haare verkaufen und damit unter anderem Lynns Studiengebühren bezahlen. Unter den gestohlenen Strähnen befanden sich auch die von Heinrich Vogels (Sebastian Rudolph) an Krebs verstorbener Frau. Er selbst hatte sie seiner Frau abgeschnitten, um eine Perücke für sie daraus fertigen zu lassen. Da seine Frau vor der Beauftragung starb, wollte er ihre Haare in ein Totenbild umwandeln lassen, was der Diebstahl verhinderte. Mit der Entführung und dem Abschneiden der Haare wollte sich Heinrich Vogel an Vanessa rächen, auch Lynn wurde im Verlauf des Krimis von ihm entführt. Umbringen, so behauptete Heinrich Vogel bis zuletzt, habe er die junge Frau allerdings nicht wollen.