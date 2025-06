"Trooping the Colour": ZDF-Live über die Militärparade zur Geburtstagsfeier von König Charles III.

Traditionen genießen im Leben der Royal Family einen hohen Stellenwert, besonders wenn es sich um prunkvolle Veranstaltungen wie die Militärparade "Trooping the Colour", handelt. 1748 fand sie erstmals anlässlich des Geburtstag von König Charles II. statt, mit der Krönung von König George III. wurde sie 1760 zum jährlich stattfindenden Event. Zum dritten Mal seit seiner Krönung 2023 wird diese Ehre dieses Jahr dem aktuellen König Charles III. zuteil. Der Souverän wurde am 14. November 1948 geboren, einem Tag, an dem das Wetter im Vereinigten Königreich meist schlecht ist. "Trooping the Colour" ist die offizielle Vorfeier seines 77. Geburtstags, die vom ZDF live aus London übertragen wird.