Steffen Hallaschka zu Gast in Barbara Schönebergers Podcast: Seine Warnung vor dem größten Fehler beim Altern

"Ich sage nicht ganz ohne Neid, dass er eigentlich meinen Traumjob bei 'Stern TV' macht", moderiert Barbara Schöneberger ihren Gast, Moderator Steffen Hallaschka, in der neuen Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" an.

Zudem stelle sich bei ihm immer mehr "ein gelassener Blick ein". Diese Eigenschaft wolle er beibehalten, vor allem auch in Bezug auf Veränderung. Denn dort lauert – so der Moderator – eine große Falle.

Hallaschka deutet an: "Wir müssen ja keine Namen nennen" und führt dann aus: "Es gibt dann auf einmal Kollegen, die dann sagen 'Warum muss denn jetzt alles so sein und 17 Geschlechter, ging ja früher auch so – haben wir doch immer so gesagt'." Das sei laut dem "Stern TV"-Moderator die große, "vielleicht sogar die größte Falle, in die man im Alter tappen kann". Dass man "irgendwann der stieselige, unverbesserliche alte Sack" sei, der immer nur von der Vergangenheit spreche.