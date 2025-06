"ran Fußball" live auf SAT.1: Das erwartet Sie bei der U21-EM in Slowenien

Von 11. bis 28. Juni kickt der europäische Spitzen-Nachwuchs bei der U21-Fußball-Europameisterschaft in der Slowakei. Die deutschen Junioren, angeleitet von Bundestrainer Antonio Di Salvo, greifen am zweiten Tag gegen Slowenien ins Turnier ein. Anpfiff ist um 21 Uhr in Nitra. Matthias Opdenhövel moderiert, es kommentiert Florian Hauser, Markus Babbel steht als Experte zur Verfügung. Die weiteren Partien der Deutschen sind ebenfalls bei SAT.1 zu sehen.

Fest stehen bereits die weiteren Vorrunden-Partien: Am Sonntag, 15. Juni, geht es für die Deutschen gegen Tschechien (in Dunajská Streda, 21 Uhr). Am Mittwoch, 18. Juni, steht der Knaller gegen Titelverteidiger England an (in Nitra, 21 Uhr). Viertelfinalspiele finden am Samstag, 21. Juni, und Sonntag, 22. Juni, statt. Jeweils um 18 und 21 Uhr. Die beiden Halbfinals steigen am Mittwoch, 25. Juni, ebenfalls 18 und 21 Uhr. Das Endspiel ist für Samstag, 28. Juni, um 21 Uhr in Bratislawa angesetzt.