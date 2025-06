"Operation Zucker: Jagdgesellschaft": Der packende ARD-Thriller mit Nadja Uhl und André Szymanski

Im Januar 2013 erzählte der ARD-Film "Operation Zucker" von im großen Stil organisierter Kinder-Zwangsprostitution in Deutschland. Drei Jahre später erfuhr der preisgekrönte und beim Publikum mit 6,3 Millionen Zuschauern erfolgreiche ARD-Film eine Fortsetzung: "Operation Zucker. Jagdgesellschaft" tauchte ein zweites Mal in die Welt der desillusionierten Berliner Polizistin Karin Wegmann ( Nadja Uhl ) ein. Ein Journalist (André Szymanski) macht die Ermittlerin auf ein Potsdamer Netzwerk aufmerksam, das Kinder für sexuelle und andere Machtspiele organisiert. Wie auch im ersten Film sind einige Szenen kaum zu ertragen. Explizite Gewalt oder gar Sexszenen werden jedoch nicht gezeigt.

Gegenüber Teil eins konzentriert sich das Thriller-Drama auf deutsche Kinder und Jugendliche, die von Prostitutionsringen – nach Recherchen der Macher – für Sex- und Gewaltspiele ausgebildet und getarnt als Familienmitglieder in bürgerlichen Existenzen versteckt werden. Ein unangenehmer Film, der die Frage aufwirft: Kann das alles wirklich wahr sein? Ja, sagen die Recherchen der Autoren. Auch UNICEF bestätigte zur Erstausstrahlung: Kinderhandel und Kinderprostitution ist einer der am stärksten wachsenden Märkte weltweit.

Deutschland und vor allem das Ost-West-Drehkreuz Berlin galt zur Erstausstrahlung als eines der Zentren der Branche. Menschenhandel, insbesondere die Kinderprostitution, ist ein äußerst lukratives Geschäft und erzielte damals weltweit geschätzte Umsätze von etwa 30 bis 35 Milliarden US-Dollar pro Jahr. So hieß es vonseiten des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Damals war Menschenhandel nach Drogen- und Waffenhandel das drittgrößte kriminelle Geschäftsfeld. Der Anteil der sexuellen Ausbeutung, zu der auch Kinderprostitution zählt, macht etwa 58 Prozent der Erlöse aus dem Menschenhandel aus.