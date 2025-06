Mile Cyrus leidet noch immer unter Body-Shaming: "Ich habe privat alles verloren!"

Kommentare über ihren Körper muss und musste Miley Cyrus (32) sich schon ihre ganze Karriere anhören. Doch besonders nach dem Auftritt bei den VMAs 2013, als Miley Cyrus, zusammen mit Sänger Robin Thicke, in einem hautfarbenen Bikini auf der Bühne stand, war das Internet voll mit Menschen, die sich über sie und ihren Körper lustig machten. Bis heute würde sie das verunsichern, erzählte Cyrus im Podcast mit Monica Lewinsky. "Das ist immer noch in meinem Kopf, wenn ich heute einen Badeanzug anziehe", erzählt sie.

Deshalb traue sie sich nicht, am Strand einen Bikini anzuziehen, selbst wenn all ihre Freundinnen einen trügen. "Ich trage eher Badeanzüge, die mehr bedecken", sagt die Sängerin im Podcast. Erst ein Kommentar ihrer kleinen Schwester habe ihr ihre Unsicherheit deutlich gemacht, erklärt Miley. "Da hat es Klick gemacht, weil, oh, ich bin immer noch so unsicher wegen der Memes über meinen Körper."