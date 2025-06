Mit nur 17 Jahren: Miguel Gaspar erobert die Schlagercharts und ist der jüngste Star am Ballermann

Er ist gerade einmal 17 Jahre alt – und darf schon jetzt bei den ganz Großen auf der Bühne stehen. Miguel Gaspar tritt ab sofort regelmäßig im "Oberbayern" am Ballermann auf Mallorca auf und ist damit der jüngste Künstler der Partymeile.

Miguel Gaspar hat mit seinen gerade einmal 17 Jahren bereits das geschafft, was sich viele angehende Partysänger erträumen: Er ist der jüngste Künstler, der regelmäßig im bekannten "Oberbayern" auf Mallorca auftreten darf.

Doch aus dem Nichts kam dieser Erfolg nicht. Mit nur zwölf Jahren trat er schon als Mitglied der Band Schlagerkids auf und stand so bereits in jungen Jahren in einer Show von Florian Silbereisen auf der Bühne. Nach der Auflösung der Band entschied sich Miguel dann schließlich für eine Solokarriere und erfüllt sich nun einen seiner größten Träume: Auftritte am Ballermann.

Sondergenehmigung ermöglicht Bühnenauftritt Der Weg dorthin war nicht einfach, wie er jetzt in einem RTL-Interview verriet. Neben seiner Musikkarriere geht Miguel derzeit noch zur Schule. Genauer: An seiner ehemaligen Realschule in Bad Liebenzell absolviert er seinen Bundesfreiwilligendienst. Freitags nach Schulschluss geht es dann statt zum Treffen mit Freunden für Miguel direkt zum Stuttgarter Flughafen und von dort weiter nach Palma, um abends auf der Bühne des "Oberbayern" zu stehen.

Ein bisschen bekommt er sein junges Alter dort dann aber doch zu spüren. Denn im Gegensatz zu den anderen, volljährigen Künstlerinnen und Künstlern benötigt er für seinen Auftritt im "Oberbayern" eine Sondergenehmigung, damit er bis Mitternacht auf der Bühne stehen darf.

Erste Solo-Single eroberte die Schlagercharts Seine Eltern standen der Entscheidung ihres Sohnes anfangs skeptisch gegenüber, wie es im RTL-Bericht heißt. Besonders der Gedanke, dass er alleine nach Mallorca fliegen müsse, bereitete ihnen Sorgen. "Aber wenn es meine Passion ist, soll ich es machen und nun wechseln sie sich mit meiner Managerin ab, wer mitfliegt", erzählt der Sänger. Finanziell lohnen sich die Auftritte allemal. Seine Gage liegt laut RTL im mittleren vierstelligen Bereich – pro Auftritt! Damit verdient er deutlich mehr, als bei seinem Freiwilligendienst, wo der Lohn bei gerade einmal 450 Euro liegt.

Obwohl Miguel bereits Bühnenerfahrung gesammelt hat, zeigte er sich vor seinem ersten Auftritt auf Mallorca dann doch etwas nervös: "Ich habe befürchtet, am Anfang mal mit Bier bespritzt zu werden", gibt er zu. Doch seine Auftritte sind bisher gut angekommen. Sollte es doch einmal nicht so laufen, würde er eben "mittrinken".

Seit 2020 ist Miguel Gaspar bei Universal Music unter Vertrag. Mit seiner ersten Solo-Single "Und dann habe ich an dich gedacht" feierte er einen großen Erfolg und hielt sich wochenlang in den Top 20 der Schlagercharts. Heute hat das Lied über eine Million Streams auf Spotify erreicht. Zuletzt erschien mit "Willst du diese Rose?" eine weitere Single. Miguels Karriere steht gerade erst am Anfang, aber schon jetzt zeigt sich das große Potenzial.



