Ina Müller wird 60 - so startet die neue Staffel von ihrer Sendung

Ina Müller und ihre Fans haben Ende der Woche gleich doppelten Grund zur Freude. Nicht nur feiert die norddeutsche Kodderschnauze und Sängerin am Freitag, 25. Juli, ihren 60. Geburtstag – den das Erste am späten Abend mit dem Porträt "Ina Müller – laut und leise" würdigt. Bereits am Donnerstagabend startet, ebenfalls im Ersten, die 21. Staffel der etwas anderen Kult-Talkshow "Inas Nacht", die 2007 erstmals auf Sendung ging. In zwölf neuen Ausgaben wird, immer donnerstags, wieder geschnackt, gepichelt und gesungen.