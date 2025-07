Das sind die meistgestreamten Schlager-Hits auf Spotify!

Die meistgehörten klassischen Schlager

Der Spotify-König unter den klassischen Schlagerkünstlern ist zweifellos Udo Jürgens. Sein Hit „Griechischer Wein“ wurde rund 92,5 Millionen Mal auf der Plattform aufgerufen und ist damit der am häufigsten gehörte klassische Schlager auf Spotify. Schon bei seiner Veröffentlichung 1974 eroberte er die Spitze der deutschen Charts, zudem erhielt Jürgens für mehr als 500.000 verkaufte Einheiten eine goldene Schallplatte. Mit „Ich war noch niemals in New York“ (42,2 Millionen Aufrufe) und „Aber bitte mit Sahne“ (30,5 Millionen Aufrufe) liegen zwei weitere Songs von Udo Jürgens weit oben in der Spotify-Schlagerhitparade.