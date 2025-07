"Quäl dich du Sau": Jan Ullrich erzählt in der Doku "Mythos Tour 2" von seinen größten Herausforderungen

Schon vor zwei Jahren gab es einen Doku-Dreiteiler unter dem Namen "Mythos Tour" im Ersten. Es herrscht also leider Verwechslungsgefahr. Zur Tour 2023 handelten drei etwa halbstündige Episoden (abrufbar über die ARD-Mediathek) von den Mythen des größten Radrennens der Welt selbst. Die Folgen hießen "Tod", "Überleben" und "Leben". Für ihren neuen Dreiteiler "Mythos Tour 2" treten die Filmemacher Marc Drumm und Ole Zeisler nach einem Konzept von Uli Fritz nun einen Schritt zurück von der Tourhistorie und beschäftigen sich mit rennübergreifenden Phänomenen des Straßenradsports. In der Folge "Sprinter", die das Erste zum Auftakt der Tour 2025 zeigt (alle drei Folgen befinden sich in der Mediathek ab Freitag, 4. Juli), sieht man vier legendäre deutsche Sprinter im Deep Talk über ihre Disziplin.

"Quäl Dich, Du Sau" - Udo Bölts

Folge drei, linear zu sehen am Samstag, 26. Juli, 16.30 Uhr, hat man "Helfer" betitelt: "Quäl Dich, Du Sau", rief Udo Bölts 1997 seinem Kapitän Jan Ullrich zu, als der in den Vogesen sein Gelbes Trikot zu verlieren drohte. 28 Jahre später treffen sich Ullrich und Bölts am Ort des Geschehens wieder. Mit dabei: Clara Koppenburg, die heute als Helferin im Radzirkus mitfährt. Was erzählen die drei über die Bedeutung der sogenannten Wasserträger im Radsport? Wie hat sich der Job über die Jahrzehnte verändert? Auch Rolf Aldag und Grischa Niermann, früher Helfer, heute Sportdirektoren bei Profi-Radteams, können mitreden. Nils Politt erzählt indes von seiner Arbeit für Tour-Topfavorit Tadej Pogacar. Ein ehemaliger Top-Favorit, kein Geringerer als Eddy Merckx, berichtet davon, wie er seinen Helfern nach der Karriere Arbeit verschaffte.