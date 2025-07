"Praxis mit Meerblick"-Star Tanja Wedhorn: Dieser Mann hat ihr Herz erobert

In der erfolgreichen ARD-Reihe „Praxis mit Meerblick“ verkörpert Tanja Wedhorn (53) die selbstbewusste Rügener Ärztin Nora Kaminski. Seit 2017 verfolgt eine treue Fangemeinde die Höhen und Tiefen im Leben der Insel-Ärztin. Es ist daher verständlich, dass sich zahlreiche Zuschauer/-innen auch für das Privatleben der Darstellerin ihres Serien-Lieblings interessieren. Wir verraten, wem Dr. Nora Kaminski im wahren Leben ihr Herz geschenkt hat.

Tanja Wedhorn hat ihren Traummann bereits gefunden Während es im Liebesleben von Dr. Nora Kaminski turbulent zugeht, hat die Darstellerin Tanja Wedhorn ihren Traummann längst gefunden. Vor gut drei Jahrzehnten lernte sie Simon auf dem Gymnasium in der Theater-AG kennen. Drei Jahre nach der standesamtlichen Trauung läuteten für Tanja Wedhorn und Simon Raiser im Jahr 2013 die Hochzeitsglocken in Halle an der Saale. Für beide war es ein besonders emotionales Erlebnis, als der Vater des Bräutigams am Altar die Trauung vollzog. Wie die meisten Paare blieben auch Tanja und Simon vor Krisen nicht verschont. Daraus resultierte eine lange, voreheliche On-Off-Phase. Im Interview mit „Bunte“ verriet Tanja Wedhorn: „Wir waren (…) vor vielen, vielen Jahren mal getrennt, dann wieder zusammen, dann wieder getrennt, dann wieder zusammen. Doch in anderen Beziehungen waren wir nie zufriedener.“ Seit ihrer Trauung hat sich die Liebe der beiden verfestigt. Heute sind sie glücklicher als jemals zuvor.

Tanja Wedhorn ist auch heute noch verliebt wie am ersten Tag Beim Deutschen Filmpreis 2024 traf „BUNTE.de“ in Berlin den Schauspiel-Star. Im Gespräch auf ihren Mann angesprochen, strahlte Tanja Wedhorn und wirkte verliebt wie am ersten Tag. „Ich glaube einfach, ich habe vor über 30 Jahren den Richtigen getroffen.“ Simon Raiser ist mittlerweile ein erfolgreicher Politologe. Die Eheleute sind daher unabhängig voneinander beruflich viel unterwegs. Tanja Wedhorn versicherte gegenüber „Bunte“, dass dies ihre Ehe jedoch nicht belastet. „Dass wir diesen permanenten Alltag nicht haben, hält unsere Beziehung frisch.“ Die gemeinsame Zeit erhält dafür einen besonders hohen Stellenwert. „Zu Hause geht´s wenig um den Job“, erklärte die gebürtige Wittenerin im Gespräch mit dem „Berliner Kurier“. Viel lieber kocht sie gemeinsam mit ihren Liebsten, dabei steht Simon Raiser prinzipiell öfter am Herd. „Er ist beim Kochen sehr organisiert, kann auch aus Resten was zaubern.“

Tanja Wedhorn und ihre drei Männer In Tanja Wedhorn´s Privatleben spielen drei Männer die Hauptrolle. 2007 gesellte sich Sohn Theo zu ihrem Liebesglück mit Simon Raiser dazu. Vier Jahre später folgte der zweite Spross Joschka. Das Quartett genießt in Berlin ein harmonisches Familienleben. Über ihre Söhne verriet die Darstellerin, dass diese ihr Leben immer wieder auf den Kopf stellen würden, und zwar auf die schönste Art und Weise. Sie schwärmte: „Wenn ich ihn (Ehemann Simon Raiser, Anm.d.Red.) mit den beiden sehe, bin ich so verliebt. In alle drei!“ In einem Interview aus dem Jahr 2014 ließ die zweifache Mutter wissen: „Mein Mann hätte gerne mehr Kinder. Und ich finde eigentlich auch, in jeden Haushalt gehört ein zweijähriges Kind. Ich habe mit dem dritten Baby noch nicht abgeschlossen.“ Zum Zeitpunkt ihrer Aussage war Tanja Wedhorn 42 Jahre alt. Heute ist sie 53 und die Familienplanung abgeschlossen.

Rezepte für eine glückliche Partnerschaft Trotz großer Beliebtheit und zahlreicher Schauspiel-Angebote lebt Tanja Wedhorn ein bodenständiges Familienleben. Gegenüber der „B.Z.“ verriet sie ihr Rezept für eine glückliche Beziehung: „Wir sagen unsere Meinung immer geradeheraus.“ Ein weiteres folgte gegenüber dem „Berliner Kurier“, und zwar: „Wir sind beide sehr freiheitsliebend, gönnen einander schöne Momente, lassen uns Freiräume, was nicht Freibrief meint. Wir klammern nicht, das würde alles so klein machen.“

Tanja Wedhorn´s Eintrittskarte in die Schauspielwelt In der eingangs genannten Theater-AG lernte die am 14. Dezember 1971 in Witten geborene Tanja nicht nur ihre große Liebe kennen. Im letzten Schuljahr auf dem Schillergymnasium entdeckte sie ihre Passion für die Schauspielerei. Nach dem Abitur begann sie zunächst ein Lehramtsstudium, welches sie jedoch später abbrach. Eigentlich sollte Tanja Wedhorn ins Reisebüro ihrer Eltern miteinsteigen. Doch es kam anders: 1994 bekam sie einen Studienplatz an der Universität der Künste in Berlin. In einem Interview im Jahr 2008 der Nachrichtenagentur „teleschau“ beschrieb sie den Umzug von Witten in die Metropole Berlin als „den krassesten Schritt“ in ihrem bisherigen Leben. Ihre Abschlussprüfung legte sie 1998 erfolgreich ab. Das Reisebüro wird inzwischen übrigens von ihrer älteren Schwester Jutta Wedhorn geführt.

Tanja Wedhorn – Durchbruch mit erster deutscher Telenovela Während ihres Schauspielstudiums ergatterte Wedhorn kleinere Nebenrollen in Fernsehserien. An der Seite von Sabine Postel in der Serienhauptrolle Marianne Brandt war Tanja Wedhorn von 2000 bis 2002 als Tochter in der ZDF-Serie „Nesthocker – Familie zu verschenken“ zu sehen. Als sie 2004 die Hauptrolle in Deutschlands erster Telenovela mit dem Titel „Bianca – Wege zum Glück“ spielte, gelang schließlich der Durchbruch. Von da an war die attraktive Blondine in zahlreichen Film- und Fernsehrollen – hauptsächlich romantischer Natur – zu sehen. Beispielsweise reiste sie 2005 mit dem „Traumschiff“ in den Oman und vermählte zahlreiche Brautpaare als Wedding-Planerin auf der „Kreuzfahrt ins Glück“. Noch romantischer wurde es 2007 „Im Tal der wilden Rosen“, an der Seite von Hannelore Elsner im ZDF-Film „Mein Herz in Afrika“ sowie 2010 in dem ZDF-Zweiteiler „London, Liebe, Taubenschlag“.

Tanja Wedhorn – dank ihrer Vielseitigkeit eine feste Größe im deutschen TV Die Hauptrollen in verschiedenen TV-Serien machten Tanja Wedhorn unter Deutschlands TV-Zuschauern immer bekannter und beliebter. Von 2008 bis 2010 sah man sie in der siebenteiligen ZDF-Filmreihe „Meine wunderbare Familie“. In der Kriminalkomödien-Reihe der ARD „Reiff für die Insel“ (2012 – 2015) übernahm sie die Hauptrolle als Anwältin Katharina Reiff. Die 24-teilige ZDF-Fernsehserie „Fritzie – Der Himmel muss warten“ zeigte Wedhorn von 2020 bis 2023 in der Hauptrolle „Fritzie“, einer an Brustkrebs erkrankten Lehrerin. Wenn sie nicht gerade für das Fernsehen vor der Kamera arbeitet tritt, Tanja Wedhorn regelmäßig als Theaterschauspielerin auf.

Tanja Wedhorn als Dr. Nora Kaminski in „Praxis mit Meerblick“ Mit der Darstellung der schlagfertigen Ruhrpott-Frohnatur Dr. Nora Kaminski in der seit 2017 laufenden ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ wuchs Tanja Wedhorn´s Fan-Gemeinde nochmals deutlich an. Im Interview mit der „dpa“ spricht der TV-Star über den Erfolg der Serie: „Ich habe den Eindruck, dass den Zuschauern im Laufe der Jahre unsere sehr eigenen, teilweise skurrilen Charaktere sehr ans Herz gewachsen sind. Innerhalb unseres Kosmos erzählen wir, dass diese Figuren am Ende, egal was war oder gerade ist, immer wieder füreinander da sind. (…) Unsere „Praxis mit Meerblick“ gibt uns mindestens 90 Minuten ein gutes Gefühl.“ Die steigenden Zuschauerzahlen könnte man als Indiz dafür werten, dass Tanja Wedhorn mit dieser Einschätzung zumindest nicht ganz falsch liegt. Unzweifelhaft ist, dass die sympathische Schauspielerin der Fernsehlandschaft noch lange erhalten bleiben, und ihre Fans auch zukünftig in unterschiedlichsten Rollen begeistern wird.