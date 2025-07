Caspary über Trump-Deal: „Ich halte es für eine falsche Lösung“

Die Zollverhandlungen zwischen den USA und Europa gehen in die "heiße Phase", wie CDU-Politiker Daniel Caspary im ZDF-"Morgenmagazin" berichtet. Aktuell sei zwischen freiem Handel ohne Zölle und den von Donald Trump angedrohten Maximalzöllen von 30 Prozent noch alles möglich, so das Ausschuss-Mitglied für internationalen Handel. Am wahrscheinlichsten sei jedoch ein ähnlicher Deal wie mit Japan, das 15 Prozent auf die Zölle zahlen plus 550 Milliarden in ein Investitionsfond stecken muss, über den der US-Präsident frei verfügen können soll.