Anja Kruse enthüllt: Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"

Fast 40 Jahre ist es her, dass die "Schwarzwaldklinik" erstmals im ZDF zu sehen war: Was Anja Kruse (68) jetzt über ihre Zeit in der legendären Krankenhaus-Serie erzählt, könnte so manche Erinnerung ins Wanken bringen. Denn obwohl die Serie in den 80-ern ein absoluter Quotenhit war und Kruse mit ihrem Co-Star Sascha Hehn (70) als Traumpaar galt, sah es hinter den Kulissen ganz anders aus. Im RTL-Interview gibt die Schauspielerin überraschende Einblicke. Besonders das Verhältnis zu Hehn scheint anders gewesen zu sein, als viele Zuschauer bis heute glauben.