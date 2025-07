Hunter Bidens Wutausbruch gegen George Clooney

George Clooney bezeichnete sich selbst in der Vergangenheit als "lebenslangen Demokraten". Auch Joe Biden konnte lange auf die Unterstützung des Schauspielers zählen – bis dieser ihm im vergangenen Jahr in einem Meinungsbeitrag in der "New York Times" nahelegte, sich aus dem Rennen ums Präsidentenamt zurückzuziehen: "Ich liebe Joe Biden. Aber wir brauchen einen neuen Kandidaten."