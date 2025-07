Henning Krautmacher kritisiert das Bildungssystem: "Das ist doch zum Scheitern verurteilt"

Im Interview mit der Agentur teleschau spricht der 68-Jährige Klartext über das deutsche Bildungssystem. "Schule war damals und ist heute weit davon entfernt, ein gutes Klima für Bildung zu schaffen", betont er. "Dies wird sich auch nicht ändern, solange wir in diesem preußischen Lernstil verhaftet bleiben. Wenn Kinder in Reih und Glied sitzen, Hände auf den Tisch, und zuhören müssen, wird niemals eine intrinsische Motivation fürs Lernen entstehen", kritisiert Krautmacher.

Krautmachers Blick ist dabei nicht nur rückwärtsgewandt. Er hat konkrete Vorstellungen, wie das Lernen besser gelingen kann. "Ich wäre dafür, dass sich Kinder viel früher mit ihren eigentlichen Interessen beschäftigen dürfen. In der Grundschule müssen Grundlagen gelegt werden: rechnen, lesen und richtig schreiben können, das finde ich wichtig. Deshalb engagiere ich mich in Köln in einem Verein, der das Lesenlernen fördert", verrät der Sänger im teleschau-Gespräch.

"Für Politik gilt dasselbe wie für alle anderen Fächer"

Auch auf Auswirkungen der Digitalisierung auf den Unterricht kam Hennin Krautmacher zu sprechen: "Dank KI verdoppelt sich das Weltwissen mittlerweile binnen weniger Wochen, habe ich gehört. Will man all dieses Wissen in Unterrichtspläne packen? Das ist doch zum Scheitern verurteilt." Sein Ansatz ist pragmatisch. "Ich glaube, wenn man richtig lesen und schreiben kann, hat man die wichtigsten Werkzeuge in der Hand, sich mit individuellen Interessen und Motivation dem Weltwissen selektiv zu nähern."