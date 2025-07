Tragischer Badeunfall: Malcolm-Jamal Warner stirbt mit 54 Jahren

Malcolm-Jamal Warner ist tot. Wie unter anderem das "People"-Magazin berichtet, starb der Serienstar am Sonntag bei einem Badeunfall vor der Küste Costa Ricas. Dort habe sich der 54-Jährige im Familienurlaub befunden, als er im Meer von einer starken Strömung erfasst wurde und schließlich ertrank.

Von 1984 bis 1992 stand Warner als Theo Huxtable in der "Bill Cosby Show" vor der Kamera. In den 80-ern war die Sitcom jahrelang die meistgesehene Sendung in den USA, aber auch in Deutschland liebte das Publikum die Geschichten rund um den von Billy Cosby verkörperten Cliff Huxtable und seine Familie.

Vom Serienstar zum Regisseur, Sänger und Podcaster Trotz des Skandals um seinen einstigen Serienvater Bill Cosby, der wegen sexueller Nötigung verurteilt wurde, äußerte sich Warner in den vergangenen Jahren wohlwollend über die Serie, die ihn bekannt machte: "Unabhängig davon, wie manche Leute jetzt über die Show denken, bin ich immer noch stolz auf das Vermächtnis und darauf, Teil einer so ikonischen Serie gewesen zu sein, die einen so tiefgreifenden Einfluss auf die schwarze Kultur, aber auch auf die amerikanische Kultur hatte", sagte der Vater einer Tochter 2023 gegenüber "People".

Für Malcolm-Jamal Warner blieb seine Rolle als Theo Huxtable die berühmteste in seiner Karriere, auch wenn er immer wieder größere ("Malcolm & Eddie", "Atlanta Medical") Serien- und kleinere Filmrollen ergattern. Außerdem machte er sich, nachdem er bereits bei der "Bill Cosby Show" bei fünf Folgen Regie geführt hatte, auch hinter der Kamera einen Namen.

Auch musikalisch wurde er einstige Kinderstar tätig und veröffentlichte als Frontmann der Jazz-Band Miles Long drei Alben. Zuletzt war Warner zudem als Podcaster in Erscheinung getreten. Erst vor wenigen Tagen wurde eine neue Folge von "Not All Hood" veröffentlicht. In seinem Podcast sprach Warner mit seinen Co-Hosts über Themen wie mentale Gesundheit und Rassismus.

