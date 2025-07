"Im Taxi mit Madeleine": Kritik zur emotionalen ARD-Premiere mit Line Renaud

Zunächst ist Charles ein wenig genervt von seinem mitteilungsbedürftigen Fahrgast. Erste Einblicke in ihr bewegtes Leben nimmt er eher schweigend als mitfühlend an. Nach einem Knochenbruch, so erzählt die trotz ihres hohen Alters gedanklich hellwache Frau, soll sie auf ärztliches Anraten hin ins Altersheim ziehen. Es ist offensichtlich, dass ihr die Vorstellung nicht sonderlich gut gefällt: "Kennen Sie Vincennes", fragt sie nach wenigen Fahrminuten: "Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir einen kleinen Umweg machen?" Sie wolle gerne noch sehen, was sich seit ihrer Kindheit dort verändert hat, sagt sie. Doch vor Ort folgt die Ernüchterung: "Ich erkenne überhaupt nichts wieder, wie hässlich! Alles hat sich verändert." Und doch lässt sie sich nicht davon abhalten, weitere Zwischenstopps und Umwege zu verlangen.