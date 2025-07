Mut zur Nacktheit: So sexy zeigen sich unsere Schlagerstars

Das Schlager-Genre hat sein biederes Image schon lange abgestreift. Anstatt mit braver Dauerwelle im züchtigen Kleid die Akustik-Gitarre zu spielen, präsentieren manche Schlager-Größen ihre gerade eben noch jugendfreien Texte zu lasziven Tanzeinlagen in heißen Outfits. Namen wie Helene Fischer, Andrea Berg oder Vanessa Mai entstaubten die Sparte und verliehen ihr eine Frischzellenkur. Schon längst ist klar: Schlager kann sexy sein.

Schlagerstars, die nackte Tatsachen schufen Mehr als die Songs stehen vor allem die Künstler und deren Aussehen im Fokus. Viele Fans träumen von tiefen Einblicken und wenig Textil. Damit aus ihren Träumen Wirklichkeit wird, müssen sie nicht einmal die Musikrichtung wechseln. Wenn es darum geht Haut zu zeigen, steht der Schlager seiner Konkurrenz in der Musikszene in nichts nach. Wir zeigen, welche Schlagerstars vor der Kamera ihre Hüllen fallen ließen.

Andrea Berg noch vor Michelle Anfragen bekam sie schon einige, doch Andrea Berg, die Grandezza des Schlagers, ließ Playboy & Co. bisher stets abblitzen. Dabei ist sie alles andere als prüde. Zu einer Zeit, als der ein oder andere Playboy-Fotograf noch gar nicht geboren war, entstand von Andrea Berg ein heißes Garagen-Selfie. Die damals 26-Jährige räkelt sich, lediglich mit High Heels und einem Bolero bekleidet, auf einer Honda VT 500. Ihre Lockenmähne kess in Richtung Auspuff geworfen, finden ihre Beine auf und unter dem Motorradlenker Halt. Ein wahrhaft ästhetisches Meisterwerk der Retro-Erotik, dass schwer zu toppen ist. In diesem Bewusstsein ließ sich die Sängerin im Laufe ihrer Karriere unter anderem für die „Bunte“ leicht bekleidet in aufreizenden Posen ablichten.

Michelle, die Wiederholungstäterin Im Jahr 2006 sorgte Schlagerkollegin Michelle für einen Aufschrei in der Szene. Sie war die erste Schlagersängerin überhaupt, die sich für den Playboy auszog. Ein Tabu war gebrochen. Ihre Fans waren begeistert und die Leser der Männerzeitschrift Maxim wählten sie zur „Woman of the Year 2006“. Kurze Zeit später stand die Sängerin dann für erotische Fotos vor der Kamera, die in der Maxim-Februar-Ausgabe 2007 veröffentlicht wurden. 16 Jahre nach ihrem „skandalösen“ Playboy-Auftritt zierte sie 2022 anlässlich ihres 50. Geburtstags erneut das Cover des Magazins. „Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie“, so der Schlager-Superstar in einem Interview mit express.at. Mit den Fotos möchte sie anderen Frauen Mut machen und für mehr Selbstliebe plädieren.

Das „Sonnenkind“ Linda Hesse Auch Linda Hesse scheute sich nicht davor, für ein Fotoshooting sämtliche Hüllen fallen zu lassen. Im Alter von 30 Jahren zierte ihr Körper 2018 das Playboy-Cover. Mit dem Shooting betrat die Sängerin Neuland. „Die beste Voraussetzung, um mich neu zu entdecken“, so Hesse in einem GALA-Interview.

Anna-Carina Woitschack – die Verspielte Frei und selbstbewusst wie nie – so zeigte sich Anna-Carina Woitschack im September 2024 auf dem Cover des Playboy-Magazins. „Für mich ist gerade genau die richtige Zeit, um all das zu machen, worauf ich Lust habe“, so die 31-jährige Sängerin. „Die Playboy-Bilder unterstreichen das, was ich auch mit meiner Musik sagen möchte: Genießt den Moment, und lebt euer Leben im Jetzt […].“

Mia Julia Brückner – keine halben Sachen Die Partyschlagersängerin Mia Julia Brückner ist nicht nur am „Ballermann“ beliebt. Unter dem Künstlernamen Mia Magma wurde sie als Pornodarstellerin bekannt. Sie kombiniert für ihre Karriere die Musik- und Pornobranche. So posierte sie unter anderem mehrmals für das Penthouse-Magazin nackt vor der Kamera. Darüber hinaus veröffentlicht die Münchnerin regelmäßig selbstgedrehte Pornos auf dem Online-Portal Onlyfans.

Isi Glück - nackte DSDS-Jurorin Inzwischen ist bekannt, dass Isi Glück in der DSDS-Staffel 2026 als Jurorin neben Dieter Bohlen und Bushido Platz nehmen wird. Im August 2025 wird die Partyschlagersängerin nun auf dem Cover des Playboy-Magazins zu sehen sein. Das Shooting fand, wie sollte es anders sein, auf der beliebten Ferieninsel Mallorca statt. „Ich sehe mich noch sehr lange am Ballermann. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, Reality-TV-Formate zu moderieren – oder etwas Soziales zu machen. Vielleicht eröffne ich auch eine Hunderettungsstation auf Mallorca", so die gebürtige Elmshornerin gegenüber der Erotik-Zeitschrift.

Die Herren der Schöpfung Auf der Suche nach nackten männlichen Schlagerstars wird man ebenfalls fündig. So zeigte sich beispielsweise der Sänger Ross Anthony 2011 hüllenlos im „Men´s Health“-Magazin. Im Jahr 2017 ließen die Schlagerstars der Band Voxxclub die Lederhosen runter – für einen guten Zweck. Die Fotos landeten in einem Nackedei-Kalender, Teile des Erlöses wurden an in Not geratene Bergbauern gespendet.

Helene Fischer & Co. Helene Fischer, die Queen des Schlagers, kann über einen Mangel eindeutiger Angebote gewiss nicht klagen, hat diese jedoch bisher immer abgelehnt. Immerhin: Im Jahr 2013 posierte sie leicht bekleidet für „GQ“, und auch in anderen Shootings zeigte sie sich freizügig.

Auch Vanessa Mai ist nicht abgeneigt, wenn es darum geht, etwas Erotik in ihrer Community zu versprühen. Dies vollzieht sie während ihrer Auftritte in Form von sexy Outfits oder durch „Oben-ohne“-Fotos auf ihrem Instagram-Kanal. Marie Reim, die Tochter von Matthias Reim und Michelle, erschafft ihre ganz eigene, zu einhundert Prozent textilfreie Kunst: Sie verkauft Bilder, die sie mit ihrem Körper anfertigt. So existieren unter anderem Abdrücke von ihrem Po und ihren Beinen.