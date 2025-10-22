Home News TV-News

"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen

Fakten zur ZDF-Trödelshow

"Bares für Rares": Geheimnisse, die Zuschauer nie zu sehen bekommen

22.10.2025, 12.23 Uhr
von Alexander Kords
„Bares für Rares“ begeistert seit Jahren – doch so manches bleibt vor Zuschauern verborgen. Von der Bewerbung bis zum Geld der Händler: Wir lüften die Geheimnisse der ZDF-Show.
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Von links: Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Moderator Horst Lichter, Händler Daniel Meyer und Markus Wildhagen  Fotoquelle: ZDF/Frank Beer

Die ZDF-Kultsendung „Bares für Rares“ begeistert seit Jahren Millionen Zuschauer – doch was spielt sich eigentlich ab, wenn die Kameras nicht laufen? Wir haben genauer hingeschaut und erstaunliche Einblicke gesammelt.

„Bares für Rares“: So läuft die Bewerbung für die ZDF-Show ab

Der Hype ist ungebrochen: Bis zu zwei Millionen Menschen schalten regelmäßig ein, wenn Händler und Verkäufer über alte Gemälde, Schmuck oder seltene Sammlerstücke verhandeln. Und viele wollen nicht nur vor dem Fernseher dabei sein – sondern selbst im berühmten Händlerraum stehen. Tatsächlich flattern dem ZDF Woche für Woche zwischen 500 und 1.000 Bewerbungen ins Haus.

Wer selbst mitmachen möchte, muss zunächst ein Online-Formular ausfüllen. Dort geht es nicht nur um Fakten zum mitgebrachten Schatz, sondern auch um die persönliche Geschichte dahinter. Denn gerade diese emotionale Note macht die Objekte für die Zuschauer besonders spannend: Ein Erbstück oder Erinnerungsstück sorgt oft für genauso viel Gesprächsstoff wie sein finanzieller Wert.

Derzeit beliebt:
>>Catan erobert Netflix: Brettspiel wird zur Serie
>>Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und seiner Laura?
>>Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Diese prominenten Gäste sind dabei
>>Nach Kritik: Roland Kaiser verteidigt Florian Silbereisen

„Bares für Rares“: Wissen die Händler schon von den Schätzen?

Immer wieder diskutieren Fans von „Bares für Rares“ darüber, ob die Händler die Objekte schon kennen, wenn sie ihnen in der Sendung präsentiert werden. Die Wahrheit ist: Das ZDF erfragt vorab so viele Informationen wie möglich über die Gegenstände, die potenzielle Verkäufer in die Show mitbringen wollen.



Unter anderem werden die Kandidaten gebeten, Fotos von den Objekten zu übermitteln. Diese werden jedoch nicht an die Händler weitergegeben. Stattdessen bitten die Redakteure der Sendung verschiedene Experten darum, festzustellen, ob es sich tatsächlich um einen wertvollen Gegenstand handelt. Wird der Besitzer zu den Dreharbeiten eingeladen, dann findet zudem vor Ort eine Beschau statt. Auch daran nehmen die Händler nicht teil. Sie bekommen die Objekte, die zum Verkauf stehen, zum ersten Mal vor laufender Kamera zu Gesicht.

Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Bei "Bares für Rares" werden regelmäßig vermeintliche Schätze als Fälschungen entlarvt. Dabei leisten die Experten wahre Detektivarbeit!
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.

So läuft die Bezahlung bei „Bares für Rares“ wirklich ab

Ein weiterer Diskussionspunkt rund um „Bares für Rares“ ist die Frage, ob die Händler ihr eigenes Geld verwenden, wenn sie Objekte kaufen. Einige Zuschauer vermuten, dass die Produktionsfirma ihnen für die Sendung Geld zur Verfügung stellt. Das ZDF versichert jedoch, dass die Händler ausschließlich mit ihrem eigenen Geld einkaufen. Jeder Händler bringt daher üblicherweise zwischen 10.000 und 15.000 Euro zu den Dreharbeiten mit. Aufgrund der hohen Geldsummen ist Security-Personal vor Ort, zudem müssen am Set verschiedene Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

Einigt sich ein Händler mit einem Kandidaten über den Kaufpreis, schließen die beiden einen verbindlichen Kaufvertrag ab. Je nach Höhe der Summe zahlt der Händler sofort. Geht es um einen höheren Geldbetrag, dann leistet der Händler vor Ort eine Anzahlung und überweist den Rest des Geldes später.

 

Händler Walter Lehnertz berichtet von besonderem "Bares für Rares"-Moment
Antiquitätenhändler Waldi Lehnertz, auch bekannt als '80-Euro-Waldi' aus 'Bares für Rares', verriet in der WDR-Talkshow 'Kölner Treff' sein Erfolgsrezept, berichtete über sein Hobby als Schriftsteller und welcher Moment besonders emotional in der Trödel-Show war.
Rührende Anekdote

Von Fabian Kahl bis Susanne Steiger: Die bekanntesten Händler

Insgesamt 29 Händler wirkten bei „Bares für Rares“ bislang mit. Einige waren lediglich in einigen Sendungen zu sehen, andere sind seit vielen Jahren regelmäßig präsent. Zu den bekanntesten Händlern gehören Horst Lichter und Fabian Kahl, die beide seit der ersten Staffel 2013 dabei sind.

Letzterer war in weiteren TV-Formaten wie dem „ZDF-Fernsehgarten“, „Riverboat“ und „Wer weiß denn sowas?“ zu sehen. Zudem veröffentlichte er zwei Bücher: „Der Schatzsucher“ von 2018, eine Mischung aus Autobiografie und Ratgeber, sowie den Bildband „Fabian Kahl. Der Antiquitätenhändler, der nach Afrika reiste und sein Herz an die Wildnis verlor“ von 2023.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Bares für Rares" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Sebastian Lege kämpft gegen die Snack-Tricks der Industrie
"besseresser: Scheinheilige Snacks"
besseresser: Scheinheilige Snacks
"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit
Schlagerstar hatte es nicht leicht
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Evelyn Burdecki: Wie wurde sie vom Bachelor-Star zur TV-Queen?
Eindrucksvoller Karriereweg
Evelyn Burdecki
ARD und ZDF: Top-Gehälter teils noch höher als im Vorjahr
Transparenzbericht
Tom Buhrow trägt einen blauen Anzug und lächelt.
"Ein starkes Team": Florian Martens spielt seit 30 Jahren Otto Garber
Berliner Herz
Otto Garber
“Helene Fischer Show” 2025 fällt aus: Was ist der Ersatz?
Weihnachtspause
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Gefangen im Kopf: So offen spricht das ZDF über das Tabu Depression
"37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression"
37°: Kampf im Kopf: Leben mit Depression
Weltberühmte Persönlichkeiten und ihre Depression
"Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer"
Terra X History: Weltberühmt und depressiv - Von Sisi bis Adenauer
Beatrice Egli lebt bescheiden: Ein Blick auf ihr Vermögen
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Sky du Mont über Silbereisen & Traumschiff: "Ich finde es dumm"
Überraschend harte Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+
Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
"Die Millionenidee": Investor Ralf Dümmel jetzt mit eigener Show
Innovationsshow
Ralf Dümmel