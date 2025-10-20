Sky du Mont über Silbereisen & Traumschiff: "Ich finde es dumm"

Schauspieler Sky du Mont nimmt kein Blatt vor den Mund. In einem Gespräch mit "Freizeit Vergnügen" übt der 78-Jährige deutliche Kritik am ZDF-"Traumschiff". Aus seiner Sicht habe die Reihe spürbar an Qualität verloren – und Hauptverantwortlicher dafür sei Florian Silbereisen. Dessen Berufung zum Kapitän bezeichnet du Mont als folgenschwere Fehlentscheidung.

Sky du Mont teilt gegen Florian Silbereisen aus Besonders hart trifft es dabei Florian Silbereisen selbst. Der Entertainer bringe nach Ansicht von du Mont nicht die nötige Persönlichkeit mit: "keine Ecken und Kanten" und vor allem keine Autorität. Zwar komme Silbereisen beim Publikum sympathisch an, doch genau die Ausstrahlung, die ein Kapitän verkörpern müsse, fehle ihm gänzlich. Sein vernichtendes Urteil: "Florian Silbereisen hat null Präsenz."

Sky du Mont: Verantwortliche beim ZDF tragen Schuld Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Immer wieder Kritik am ZDF-Traumschiff Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.