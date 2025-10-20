Home News TV-News

Jenke-Experiment deckt auf: Wie Smartphones unsere Psyche zerstören

20.10.2025, 08.24 Uhr
von Eric Leimann
Jenke von Wilmsdorff stellt sich in seiner neuesten ProSieben-Dokumentation der Herausforderung, zwei Wochen ohne Smartphone zu leben. Welche Auswirkungen hat der Verzicht auf sein Leben und sein Gehirn? Experten kommentieren die Suchtgefahr und mögliche Therapiemethoden.
Spötter könnten behaupten, es sei sein bischer härtestes Experiment: in "JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy" geht Jenke von Wilmsdorff zwei Wochen offline. Dabei erkundet er die Prinzipien der Digitalsucht, spricht mit Wissenschaftlern und sucht nach Lösungen für die vielleicht am weitesten verbreitete Sucht der Menschheit.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir am Handy sind. Jenke von Wilmsdorff und sein Kameramann wollen es herausfinden.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Zwei Wochen soll es aus seinem Leben verschwinden: das Smartphone. Jenke von Wilmsdorff sperrt es in einen Käfig weg.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber

Jenke von Wilmsdorff ist ja nicht alleine. Er stellt sich gemeinsam mit seinem Kameramann dem Experiment des Smartphone-Verzichts. Jenke und sein Doku-Partner lebten zwei Wochen offline. Oder: Sie versuchten es zumindest.

Doku • 20.10.2025 • 20:15 Uhr

Sind Smartphones wirklich die mächtigste Droge der Welt?

Jenke von Wilmsdorff sagt über sein neustes Experiment: "Manche Wissenschaftler behaupten, wir hätten inzwischen nur noch die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs." Im Film wird untersucht, welche Veränderungen in Jenkes Gehirn durch den Verzicht messbar sind. Smartphones gelten als "mächtigste Droge der Welt".

Die handlichen Geräte beziehungsweise ihre Inhalte werden bewusst auf Sucht programmiert und nutzen Schwachstellen der Psyche aus. Auch das wird in der Doku durchleuchtet. Tatsächlich kann übertriebene Smartphone-Nutzung zu schrumpfenden Hirnbereichen, drastisch reduzierter Aufmerksamkeit und großen psychischen Problemen führen – vor allem bei Jugendlichen.

Jenke von Wilmsdorff im Selbsttest zum Thema Handysucht

Jenke von Wilmsdorff recherchiert zum Thema Handysucht und findet heraus, welche Prinzipien hier greifen und wie man die Sucht therapieren kann. Die Doku zeigt, wie stark bereits die Anwesenheit eines Handys die Aufmerksamkeit von Schülern beeinflusst – einfach nur die Tatsache, dass ein Smartphone auf dem Tisch liegt.



Eigenmarken im Test: Stecken dahinter wirklich Markenprodukte?
Die ARD-Dokumentation "Die Wahrheit über Eigenmarken" beleuchtet den boomenden Markt der Handelsmarken. Halten sie ihre Qualitätsversprechen und wie kommt der günstige Preis zustande?
"Die Wahrheit über Eigenmarken"
Die Wahrheit über Eigenmarken

Jenke spricht mit Experten darüber, ob zum Beispiel ein Handyverbot an Schulen sinnvoll wäre. Wissenschaftler äußern sich dazu, welche vernünftigen Lösungsansätze und Strategien umgesetzt werden müssten.

Start einer ganzen Reportage-Reihe bei ProSieben

"JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy" ist die erste von insgesamt sieben ProSieben-Dokumentationen (immer montags, um 20.15 Uhr): Am 27. Oktober widmet sich Linda Zervakis in "LINDA ZERVAKIS. Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren" dem Thema Sicherheit. Dafür reist sie an die NATO-Ostgrenze. In "JENKE. Report. Der Traum vom schnellen Geld – Wie werde ich reich?" (3. November) recherchiert Jenke von Wilmsdorff unter anderem unter Krypto-Millionären in Dubai.

Thilo Mischke begleitet in "THILO MISCHKE. Spurlos verschwunden – der Deutsche aus dem Folterknast" (10. November) den Mitarbeiter einer Hilforganisation in jenes Foltergefängnis in Syrien, in dem er 2018 für anderthalb Monate gefangen war. "JENKE. Zeitreise" führt ihren Protagonisten am 17. November, 20.15 Uhr, zurück in die 1980er.

Enthüllt: Das sind die TV-Gagen der "Tatort"-Stars!
Seit Jahrzehnten ist es der Erfolgsgarant am Sonntagabend: der „Tatort“ in der ARD. Doch wie viel Geld verdienen die einzelnen Ermittler? Die TV-Gagen im Vergleich.
Wer kassiert am meisten?
Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Linda Zervakis knöpft sich in "LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!" (24. November, 20.15 Uhr) wiederum das deutsche Schulsystem vor. Den Abschluss der Doku-Reihe bildet letztlich "THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten" am 1. Dezember: Thilo Mischke fragt darin, warum Demokratien weltweit unter Druck stehen. Dafür reist er unter anderem nach Ungarn, El Salvador und in die USA.

JENKE. Experiment. Nicht ohne mein Handy – Mo. 20.10. – ProSieben: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

