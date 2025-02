"Baustelle Deutschland – Wer repariert unser Land?": Alle Infos zur Jenke-Reportage

Wie ist die Lage im Land kurz vor der Bundestagswahl? Einig dürften sich zahlreiche Beobachter darüber sein, dass es eine Menge Verbesserungsbedarf gibt – und das in vielen Bereichen. Ein Umstand, dem sich Jenke von Wilmsdorff in seiner neuen ProSieben-Reportage "Baustelle Deutschland" ausführlich annimmt: "Wer repariert unser Land?", fragt der umtriebige Journalist und Autor, der sich unter seinem Namen inzwischen eine breite Doku-Brand beim Münchner Sender geschaffen hat. Nach Formaten wie "Jenke-Experiment" und "Jenke. Crime" widmet er sich seit 2023 unter dem Label "Jenke. Report", unter dem auch der aktuelle Film läuft, brisanten gesellschaftlichen Themen.

Und was könnte brisanter sein, als die Frage nach der Zukunft der Nation? Von kaputten Straßen und bröckelnder Infrastruktur über ineffiziente Bürokratie bis hin zum Dauerbrenner Zugverspätungen blickt die Reportage auf die größten Missstände. Im Fokus stehen jene Bereiche, in denen es am meisten kriselt: Gesundheitswesen, Digitalisierung und Verkehr. Warum scheint vielerorts Chaos zu herrschen? Wer trägt die Verantwortung, woran mangelt es? Und weshalb funktioniert vieles in anderen Ländern besser? "Jenke von Wilmsdorff legt den Finger in die Wunde", kündigt der Sender einen Film an, der vor allem die Menschen vor Ort zu Wort kommen lässt und nach möglichen Lösungen der Probleme Ausschau hält.