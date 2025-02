Gute Quoten fürs Politik-Duell – aber auch fürs Dschungelcamp

"Das Duell – Scholz gegen Merz" bannte am Sonntagabend ein Millionenpublikum bei ARD und ZDF. Hohe Marktanteile sicherte sich jedoch auch ein privater Sender – parallel zur Live-Debatte sowie spät in der Nacht.

So mancher hält das Fernsehen für ein aussterbendes Medium. Am Sonntagabend aber entfaltete es sich mal wieder in seiner ganzen Massenwirkung – dabei wurde anders als üblich nicht mal ein "Tatort" im Ersten gezeigt. Dennoch verbuchte die ARD ab 20.15 Uhr eine hohe Millionen-Reichweite. Grund dafür war das von ARD und ZDF parallel übertragene TV-Duell der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) und Friedrich Merz (CDU) – aber nicht nur.