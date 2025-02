"Unheilig" feiert überraschendes Comeback: Konzerte für 2025 geplant

Der Graf hatte mit seiner Band "Unheilig" viele Fans. 2016 beendeten die Musiker, trotz großen Erfolgs, ihre Karriere mit einem Abschiedskonzert. Die Aachener Musiker zogen sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Comeback schien ausgeschlossen - bis jetzt! Plötzlich melden sich "Unheilig" wieder zurück.

Der Graf wollte das "Kapitel Unheilig für immer schließen" Mit ihrem Song "Geboren um zu leben" katapultierte sich die Gothic-Band an die Spitze der Charts. Mit ihrem einmaligen Stil bauten sich die Musiker eine treue Fan-Gemeinde auf. Doch 2014 verkündete "Unheilig" sich zurückziehen zu wollen und ihre Karriere zu beenden. Über die vergangenen Jahre hörte man nichts mehr von den Aachenern. An ein Comeback war nicht mehr zu denken. "Ich werde das Kapitel Unheilig für immer schließen", machte der Graf zu dem Zeitpunkt gegenüber Bild klar. Er wollte mehr Zeit für die Familie haben. Um so größer die Überraschung, dass sich die Band nun doch zurückgemeldet hat.

Band verkündet das große Comeback Auch wenn es lange keine neue Musik mehr von ihnen gab, so hielt die Band dennoch über Instagram Kontakt zu ihren Fans. Dort postete "Unheilig" gelegentlich Bilder oder promotete ihre Musik. Doch nun sind die Aachener zurück und haben einiges mitgebracht. Es wird neue Musik geben und Konzerte sind geplant. "Wir sind wieder zurück und wir werden jetzt auch bleiben", verkündet der glatzköpfige Sänger auf Instagram. "Nach neun Jahren melde ich mich bei Euch wieder zurück. In dieser langen Zeit der Abwesenheit habe ich nie aufgehört Musik zu machen und Lieder zu schreiben. Musik ist natürlich immer noch meine Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann und meine Geschichten erzählen kann", erklärt der Graf.



Diese Konzerte sind 2025 geplant "In diesem Jahr gehen wir wieder ins Studio und arbeiten an einem neuen Unheilig-Studioalbum", kündigt der Frontmann an. Zudem sind auch schon Konzerte für 2025 geplant. Dabei können sich die Fans auf Meet & Greets mit der Original-besetzten Band freuen. Zum Ende des Jahres sollen Konzerte in Köln, München, Hamburg, Berlin, Leipzig und Oberhausen stattfinden.