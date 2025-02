"Auf hoher See": Kritik zur vierteiligen Thriller-Serie

Nein, natürlich haben sich nicht die üblichen Gesetze der Geografie verschoben. Und die Schweiz hat als alpin geprägtes Binnenland keinen direkten Zugang zu den Weltmeeren. Trotzdem spielt die dramatische Handlung der Serie "Auf hoher See", in der es um Mord, Gewalt und Einschüchterung an Bord eines Ozean-Riesen sowie um düstere Machenschaften von Waffenhändlern geht, auf einem "Schweizer Handelsfrachter", wie es in der Serie immer wieder heißt. Das Schiff mit dem schönen Namen "Interlaken" hat dort seine Besitzer. Inspiriert ist die Handlung vom Roman "En eau salée" ("Im Salzwasser") des Schweizer Autors und Journalisten Fabien Feissli. ARTE zeigt alle vier Folgen an einem Abend in deutscher Erstausstrahlung.