Pierce Brosnan will diesen Schauspieler als nächsten James Bond

Drei Jahre ist es schon her, dass Daniel Craig das letzte Mal als James Bond im Einsatz war und seither stellt sich immer noch die Frage nach seinem Nachfolger. Nun schaltet sich der Ex-007 Darsteller Pierce Brosnan in die Debatte ein und nennt seinen klaren Favoriten.

Mehr als drei Jahre sind bereits vergangen, seit der letzte James Bond „Keine Zeit zu sterben“ in die Kinos kam. Ein Nachfolger von Daniel Craig ist auch jetzt noch nicht gefunden. Zuletzt heizte Josh O´Connor nicht ganz freiwillig selbst die Gerüchteküche an, als neuer 007 vor der Kamera zu stehen. Doch obwohl er Interesse an dieser Rolle gehabt hätte, dementierte er nun, jemals als Nachfolger von Daniel Craig zur Diskussion gestanden zu haben. Auch weitere Schauspieler wurden hoch gehandelt …

Pierce Brosnan offenbart: Dieser Schauspieler ist sein klarer Favorit auf die Rolle!

Der ehemalige James Bond Darsteller Pierce Brosnan, der nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore und Timothy Dalton der fünfte 007 war und insgesamt vier Filme in die Rolle des James Bond geschlüpft ist, offenbarte während eines Auftrittes in der „Ray D´Arcy Show“davon gehört zu haben, dass Aaron Taylor-Johnson als der ideale Nachfolger gehandelt wird und schließt sich der Ansicht der breiten Masse an: „Ja, ich habe die Nachrichten über (Aaron Taylor-Johnsons) Chancen als Bond gelesen, und ich ziehe definitiv den Hut vor diesem Kerl. Ich denke, er hat die nötigen Qualitäten, das Talent und das Charisma, um Bond zu spielen – ohne Zweifel.“ Ob Taylor-Johnson am Ende das Rennen macht, bleibt abzuwarten ...