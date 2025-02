Wird dieser „Bauer sucht Frau“-Star bald "Dschungelcamp"-Kandidat?

Fast jeder kennt das beliebte RTL-Kuppelformat „Bauer sucht Frau“, das von Inka Bause moderiert wird. Nun macht ein ehemaliger Kandidat ein überraschendes Geständnis: Er könnte sich eine weitere Teilnahme in einem RTL-Format vorstellen …

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ mit Kultbauern? Seit dem 24. Januar 2025 flimmert die aktuelle Staffel der beliebten RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ über die heimischen Fernsehbildschirme. Auch in diesem Jahr müssen sich die Stars den herausfordernden Dschungelprüfungen stellen, ihre Mitcamper ertragen und gemeinsam auf Schatzsuche gehen. Natürlich sind auch die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen wieder mit von der Partie. Und auch in diesem Jahr konnte RTL wieder namhafte Prominente für das Dschungelcamp gewinnen. Darunter sind u.a. Lilly Becker, Nina Bott und Edith Stehfest. Doch eines gab es bislang noch nicht: Bisher wurde noch kein „Bauer sucht Frau“ Kandidat in den australischen Busch geflogen. Doch das könnte sich bald ändern.

„Bauer sucht Frau“ Kandidat im Dschungelcamp? Wie die Ehefrau eines ehemaligen Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ nun bekanntgab, habe ihr Mann großes Interesse an einer Teilnahme bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Zurzeit läuft die 18. Staffel der beliebten RTL-Show und die Zuschauer durften schon so einiges über die prominenten Teilnehmer in Erfahrung bringen: So packte Anna-Carina Woitschack (32) über ihren Ex-Verflossen Stefan Mross (49) aus und Lilly Becker (48) gab pikante Details zu ihrer Beziehung mit Ex-Mann Boris Becker (57) preis. Einer möchte nun auch gern Teil des Dschungels sein und das ist kein Geringerer als „Bauer sucht Frau“ Kultkandidat Uwe Abel (55). Das offenbarte kürzlich seine Frau Iris (56).

Uwe Abel zeigt Interesse an Showteilnahme In einem Interview mit dem Magazin „Meine Freizeit“ gab Iris Abel, Ehefrau von „Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel nun überraschendes preis: „Im Dschungel war noch nie jemand von Bauer sucht Frau und da würde mein Mann ja gerne mal mitmachen.“ Neben seiner Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ wäre es für den Bauern nicht seine erste Teilnahme an einem neuen Reality-Format: Gemeinsam mit seiner Frau gewann er 2018 nämlich schon das RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars“. Auch solo brillierte Uwe bei „Promi Big Brother“ und belegte hinter Melanie Müller sogar den zweiten Platz.

In dieser Reality-Show fiel es dem Bauern jedoch schwer, sich emotional zu öffnen, wie er damals gegenüber spot on news verriet: „Ich konnte mich gegen die anderen Kandidaten nur schwer durchsetzen, weil sie wesentlich lebhafter als ich waren. Ich musste mich erst daran gewöhnen und brauchte eine gewisse Zeit, um meinen Platz zu finden.“ Vielleicht findet er ja schneller seinen Platz in der nächsten Ausgabe von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, falls RTL sich dafür entscheidet, erstmals einen Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ mit in den australischen Busch zu nehmen. Es bleibt spannend.