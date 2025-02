Annika Raßbach: Das ist die neue Expertin bei "Bares für Rares"

Am 3. Februar 2025 stand Annika Raßbach das erste Mal für "Bares für Rares"vor der Kamera. Zwar gab sie zu, "ein bisschen" nervös zu sein, doch Horst Lichter war sich sicher: "Du weißt so unglaublich viel, du wirst sie plattmachen! Und mich vor allen Dingen auch!"

Kultshow "Bares für Rares" erstrahlt in neuem Glanz: Was steckt dahinter?

Ihren neuen Arbeitgeber, das ZDF, überzeugte Raßbach, die aus dem nordrhein-westfälischen Schwerte stammt, nicht zuletzt wegen ihres immensen, über 20 Jahre angesammelten Wissens über Retro- und Vintage-Objekte. In dieser Zeit verbrachte Raßbach einen nicht unbedeutenden Teil ihrer Freizeit mit der Restauration und Reparatur alter Automaten und Kleinmöbel, gefunden auf Trödelmärkten und in Antiquitätenläden.

Bei Instagram äußerte sich die Trödel-Enthusiastin auch über ihre Feuertaufe am "Bares für Rares"-Expertentisch: "Zu diesem wundervollen Team nun zu gehören und so herzlich von jedem einzelnen aufgenommen worden zu sein, ehrt mich so sehr und es ist ein Traum in Erfüllung gegangen, von dem ich nie gewagt hätte zu träumen. Bei euch darf ich endlich sein, wer und vor allem wie ich schon immer war. Und das schönste ist, dafür sogar geschätzt zu werden."