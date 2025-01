ESC 2025: ARD stellt Bedingungen an Stefan Raab

Ansturm so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr

Klare Worte also von der Programm-Chefin. Dabei gibt es für den Vorentscheid einen wahnsinnig hohen Zulauf. Mehr als 3000 Bewerbungen habe man erhalten – so viele wie seit fast 15 Jahren nicht mehr, sagt Christine Strobl weiter. Jetzt gehe es darum, den oder die Richtige für den Wettbewerb in Basel zu finden. Sollte es keinen Gewinn für Deutschland in diesem Jahr geben, werde die Zusammenarbeit mit RTL und Stefan Raab beendet.