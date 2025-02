Heide Klum hängt überraschend TV-Job an den Nagel

Abschiedsstimmung bei Heidi Klum

Das Model hängt einen TV-Job an den Nagel. Nach elf Staffeln in der Jury von "America's Got Talent" macht die 51-Jährige ihren Platz frei. Wie US-Sender NBC bestätigte, kehrt Klum in der kommenden 20. Staffel des US-Pendants zu "Das Supertalent" nicht zurück. Stattdessen nimmt eine alte Bekannte an der Seite von Simon Cowell, Howie Mandel und Sofia Vergara Platz: Mel B. Das einstige "Spice Girl" bringt bereits Erfahrung mit. Von 2013 bis 2018 bewertete sie – damals noch gemeinsam mit Heidi Klum – die Talente.