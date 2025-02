Peinlicher Auftritt: Mike Krüger erzählt von seinem schlimmsten Moment

Mike Krüger hat in seiner erfolgreichen Karriere schon einiges erlebt. An einen eher unschönen Moment erinnert sich der Comedian noch ganz genau. So spricht der 73-Jährige in der neusten Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" mit Barbara Schöneberger über den Auftritt, den er in seiner turbulenten Laufbahn am schlimmsten fand.