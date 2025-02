"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell": Diese Promis sind in der neuen Ausgabe dabei

In der neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß" treten Michael Ballack, Smudo, Emilia Schüle , Karoline Herfurth , Bruce Darnell, Wigald Boning und Jan Josef Liefers gegen junge Talente an. Moderiert wird die Show von Kai Pflaume .

Kai Pflaume lässt in "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" mal wieder junge Kenner und Könner gegen erwachsene Promis antreten – diesmal stehen unter anderem "Fanta 4"-Musiker und Hobby-Pilot Smudo, die Schauspielerinnen Emilia Schüle und Karoline Herfurth (beide demnächst mit "Wunderschöner" im Kino) sowie Laufsteg-Trainer Bruce Darnell, Wigald Boning und Jan Josef Liefers auf dem Prüfstand. Auch Ex-Fußballnationalspieler und -Kapitän Michael Ballack ist am Samstagabend zur besten Sendezeit mit von der Partie.

Wie gut ist Michael Ballacks Ballgefühl beim Eckstoß?

Dreimal gelang ihm das Double mit dem FC Bayern München, je einmal wurde er Vize-Weltmeister und -Europameister: Michael Ballack. Als Mittelfeldspieler machte dem Fußballstar und zeitweisen Kapitän der Nationalmannschaft so schnell keiner etwas nach. Was ihm allerdings in seiner eindrucksvollen Profikarriere nicht gelang, ist ein direkt verwandelter Eckstoß.