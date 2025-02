„The Next Level“: Bringt die neue Berlin-Serie Unterhaltung aufs nächste Level?

Die ARD verlässt in letzter Zeit immer mal wieder ausgetretene (Krimi-)Pfade. Im Rahmen von Miniserien gibt es da einige frische Ansätze – wie zuletzt etwa bei „Levi Strauss und der Stoff der Träume“ – zu sehen. Mit „The Next Level“ hat der öffentlich-rechtliche Sender bereits den nächsten Pfeil im Köcher, der sich (auch) an ein jüngeres Publikum richtet.

Berlin ist bekanntlich immer eine Reise wert. Das denken sich auch die frisch miteinander vermählten US-Amerikaner Josh und Zofia Feinstein. Deswegen darf die deutsche Hauptstadt als Destination auf ihrer Hochzeitsreise nicht fehlen. Doch die Eheleute haben es statt der klassischen Sehenswürdigkeiten offenbar eher auf die dunkleren Verlockungen der Bärenstadt abgesehen. Dabei erweist sich der Besuch eines Technoclubs als äußerst verhängnisvoll. Auf eine Notfall-SMS folgt ein dramatischer Krankenhausaufenthalt ohne Happy End. Das wiederum ruft die Journalistin Rosa Bernhard auf den Plan, die eine spannende Story wittert.

Wer steckt hinter „The Next Level“? Das Drehbuch zur Serie stammt von Alexander Osang. Dass der Journalist und Schriftsteller sich auf Drehbücher versteht, bewies er beim Skript zum Fernsehfilm „Die Nachrichten“, für das er auch den Adolf-Grimme-Preis erhielt. Das Publikum darf bei „The Next Level“ mehr als die reine Aufklärung eines Kriminalfalls erwarten. Der gebürtige Berliner wird sich sicherlich auch der Hauptstadt selbst widmen. Wahrscheinlich ist auch ein kritischer Blick auf Themen wie Kapitalismus oder Gentrifizierung. Unterstützung erhält Osang von Thomas Gerhold („Notes of Berlin“) und Ipek Zübert („The Mopes“). Für die Inszenierung sind Julia Langhof und Pia Strietmann verantwortlich. Beide durften sich schon als Regisseurinnen beim ARD-Krimiflaggschiff „Tatort“ beweisen. Während Langhof für „LOMO: The Language of Many Others“ einige Normierungen einheimste, inszenierte Strietmann „Herrhausen – Der Herr des Geldes“. Trotz des englischsprachigen Serientitels lag die Produktion von „The Next Level“ in deutscher Hand. Diese übernahmen Letterbox Filmproduktion und Real Film Berlin, wobei ARD Degeto, HR, NDR und rbb als Co-Produzenten involviert waren.

Wer ist in der Miniserie zu sehen? Lisa Vicari schlüpft für „The Next Level“ in die Rolle der Journalistin Rosa Bernhard. Während ARD-Zuschauer sie als RAF-Terroristin Tania Fehling aus der History-Serie „Herrhausen – Der Herr des Geldes“ kennen könnten, dürften sie Streamingaffine eher mit der Rolle der Martha Nielsen aus dem Netflix-Mysteryformat „Dark“ verbinden. Die Eheleute Feinstein verkörpern Jenny Walser („Heartstopper“) und Ben Lloyd-Hughes („The Crown“). Weitere Hauptrollen spielen Jens Harzer („Hallo Spencer – Der Film“), Jerry Hoffmann („Der Liebeskümmerer“) und Paula Kober („Chantal im Märchenland“).

Wann erscheint „The Next Level“? Die ARD strahlt die sechsteilige Miniserie am Freitag, dem 31. Januar 2025, aus. Der Ausstrahlungstermin im linearen Fernsehen richtet sich jedoch offensichtlich eher an Nachtschwärmer mit reichlich Sitzfleisch. Denn ab 22:20 Uhr sind im „Ersten“ alle Folgen am Stück zu sehen. Schluss ist somit erst nach viereinhalb Stunden am sehr frühen Samstagmorgen. Zum Glück sind sämtliche Episoden auch über die Mediathek der ARD verfügbar. Hier ist zudem die Wartezeit kürzer, da alle Folgen von „The Next Level“ hier schon ab dem 24. Januar 2025 kostenlos zu sehen sind.