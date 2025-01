"Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben und das tote Mädchen": So gut war der ARD-Krimi

Der "DonnerstagsKrimi" erhält Zuwachs: "Der Krimi aus Brandenburg" mit dem Geschwister-Duo Tonja und Anton Raabe. Mystische Wahrnehmungen und familiäre Traumata sorgen für Spannung in der Lausitz.

Eine weitere deutsche Krimi-Reihe in der Primetime, braucht's das? Was unterscheidet den "Krimi aus Brandenburg" denn von den vielen anderen Formaten, welche Macke, welchen Knacks, welches Trauma haben die Ermittler diesmal – irgendwas ist ja immer -, und warum Brandenburg, genauer: die Region rund um die Universitätsstadt Senftenberg im Kreis Oberspreewald-Lausitz? – "Die Raaben" aus dem Titel der Pilotfolge, das sind die Streifenpolizistin Tonja Raabe (Alina Stiegler, seit 2020 als Ermittlerin im "Spreewaldkrimi" im Einsatz) und ihr Bruder, Kriminalkommissar Anton Raabe (Anton Rubtsov, Kurzzeit-Ermittler in "Die Toten von Marnow"). Sie werden zu einem Waldstück gerufen, das Au-Pair-Mädchen Adelina wurde hier ermordet, ihr Schützling Liam, das Baby der Unternehmer Jochen (Franz Dinda) und Lisa Fischer (Julischka Eichel), entführt.