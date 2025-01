Lola Weippert positioniert sich gegen Rechts: "Ich lasse mir keine Angst machen"

In dem kurzen Clip ist die "Temptation Island"-Moderatorin am Strand zu sehen. Sie läuft sichtlich euphorisch auf die Kamera zu. Im Video ist zu lesen: "Ich, wenn er nicht Rechts wählt." Zudem zitiert Weippert in der Videobeschreibung laut eigener Aussage "in Teilen" den Journalisten und Autor Markus Reuter und schreibt: "Die Verve mit der einstmals demokratische Parteien demokratische Grundgewissheiten und Grundrechte über Bord werfen, ist einfach nur noch schockierend. Dabei gibt es eine demokratische Mehrheit – und ich hoffe, die wird jetzt immer lauter, wütender und unübersehbarer. Bitte geht wählen. Sonst wird aus 'nie wieder ist jetzt' bald 'wieder ist jetzt'."