"Der Bergdoktor": Diese Stars verlassen in der neuen Staffel die Serie!

Am 2. Januar startet die 18. Staffel „Der Bergdoktor“ im ZDF. Die Fans der Erfolgsserie können sich weiterhin auf Hans Sigl in der Rolle des titelgebenden Bergdoktors Dr. Martin Gruber freuen. Die neue Staffel bringt aber auch personelle Veränderungen mit sich. Welche das sind, erfährst du hier.

Nicht nur vor der Kamera hat es der "Bergdoktor" häufig mit stressigen Einsätzen zu tun. Auch Hauptdarsteller Hans Sigl steht unter Druck, den straffen Zeitplan am Set einzuhalten. Der 55-Jährige und Schauspiel-Kollege Mark Keller haben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gegeben.

Zu viel Stress am Set?

Die Arzthelferin Linn Kemper, gespielt von Andrea Gerhard, verlässt Ellmau dauerhaft, nachdem sie sich am Ende der 17. Staffel von Hans Gruber getrennt hat. Auch Jens-Torben Schmidt (Luis Immanuel Rost) verlässt die Serie. Nachdem er zwischenzeitlich aus Botswana zurückgekehrt war, verlässt er mit Freundin Anna Sternberg (Vanessa Velemir Diaz) Ellmau dauerhaft in Richtung Afrika.

Als Karin Bachmeier steht Hilde Dalik regelmäßig für die ZDF-Serie "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Welchen Einfluss die beliebte TV-Reihe auf ihr Leben hat und wie die Zusammenarbeit mit Hans Sigl ist, verriet die Schauspielerin jüngst in einem Interview.

Weitere Stars verlassen die Serie

Nachdem Prof. Dr. Timur Tippner in der letzten Staffel nur in einer Folge zusehen war, verlässt die von Ercan Karaçayli gespielte Figur die Serie. Claus Strasser (Beat Marti) wird in der neuen Staffel ebenfalls nicht mehr zu sehen sein.