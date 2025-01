"Unter anderen Umständen - Die einzige Zeugin": So war Martin Brambachs letzter Fall

Es war ein herber Verlust für Fans der ZDF-Krimireihe "Unter anderen Umständen": Martin Brambach , der 21 Filme lang die Rolle des Kriminalhauptkommissars Arne Brauner gespielt hatte, verließ das Format im Jahr 2023 auf eigenen Wunsch. Das Schicksal des einstigen Vorgesetzten von Hauptfigur Jana Winter ( Natalia Wörner ) wird allerdings erst jetzt im 24. Film "Unter anderen Umständen – Die einzige Zeugin" (Regie und Buch: Thomas Berger) erzählt: Ausgerechnet am Tag der Abiturfeier ihres Sohnes Leo (Jacob Lee Seeliger) bekommt Jana Winter einen panischen Anruf Brauners: "Du musst herkommen, hörst du?", fleht er: "Du musst kommen und mir helfen! Da sind diese Typen, die nach dem Mädchen suchen. Das Mädchen, das gesehen hat ..."

Obwohl Jana Winter die Zusammenhänge nicht versteht, setzt sie sich sofort ins Auto. Mit ihrer abrupten Reise von Flensburg auf eine nahegelegene Nordseeinsel überrascht sie nicht nur Leo, sondern auch ihren Kollegen Matthias Hamm (Ralph Herforth), den sie per Telefon informiert. "Jana, das wirst du dir nie verzeihen", warnt er, doch Janas Instinkt soll sich als richtig erweisen: Als sie auf der Nordseeinsel angelangt, liegt Arne Brauner tot im Watt.

Als sie zurück nach Flensburg kommt, sitzt das gesuchte Mädchen verängstigt vor Jana Winters Haus: "Arne hat ihr einen Zettel mit der Adresse gegeben", erklärt Winter ihrer Kollegin Alwa Sörensen (Lisa Werlinder). Die Teenagerin heißt Lea Hansen (Mariella Aumann), bei der jungen Frau auf dem zweiten Foto handelt es sich um ihre große Schwester Sara. Nach dem frühen Unfalltod von ihren Eltern hatten sich Sara und ihr Freund David Fuchs (Stefan Gorski) um Lea gekümmert, bis Sara sich von David trennte und mit Lea auf die Nordseeinsel fuhr. Bei einer nächtlichen Strandparty, so berichtet Lea, wurde Sara dann von unbekannten jungen Männern vergewaltigt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Je länger Jana Winter nach den mutmaßlichen Tätern sucht, umso mehr wird sie auf persönlicher Ebene in die Geschichte verwickelt ...

Tatsächlich sind die Mutterschaft von Jana Winter und die damit zusammenhängenden Konflikte mit ihrem Beruf jedoch seit jeher eines der Hauptmerkmale der 2006 erstausgestrahlten Krimireihe: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten des ersten Films war Hauptdarstellerin Natalia Wörner mit ihrem 2006 geborenen Sohn Jacob Lee Seelinger schwanger, was letztlich zum Reihentitel "Unter anderen Umständen" führte. Der inzwischen 18-Jährige, der aus Wörners Beziehung mit dem kanadischen Schauspieler Robert Seeliger stammt, steht seit der zweiten Folge "Bis dass der Tod euch scheidet" (2007) mit Unterbrechungen als Sohn von Jana Winter vor der Kamera.

Beim Publikum kommt diese Parallele zwischen Realität und Fiktion offenbar gut an: Die Einschaltquoten von "Unter anderen Umständen" bewegen sich seit Jahren zwischen starken 5,04 und 7,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. In der ZDFmediathek ist "Unter anderen Umständen – Die einzige Zeugin" bereits am 18. Januar abrufbar.