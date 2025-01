Tränen wegen Trump: Selena Gomez weint in Instagram-Post

"Ich möchte nur sagen, dass es mir so leidtut. Alle meine Leute werden angegriffen, die Kinder", erklärte Selena Gomez unter Tränen in dem Video, das reichlich Aufmerksamkeit auf sich zog. "Ich verstehe das nicht. Es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll", schluchzte sie weiter und versprach, dass sie "alles versuchen" werde. Nach zahlreichen hasserfüllten Reaktionen über Migranten in der Kommentarspalte entfernte die 32-Jährige den Beitrag von ihrem Account.