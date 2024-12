So reagiert Taylor Swift auf Selena Gomez Verlobung

Sky-Serien-Hit "The Day of the Jackal"

Eddie Redmayne über Macht und Moral: "Ich finde, unsere Welt hat sich stark verändert"

Eddie Redmayne taucht in "The Day of the Jackal" in die Tiefen eines charismatischen Bösewichts ein. Inspiriert von David Bowie, reflektiert er über Macht und Moral.

MEHR