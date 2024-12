"Zwischen zwei Herzen": Kritik zum ARD-Film mit (Ex-)"Tatort"-Star Anna Schudt

Eine Bekanntschaft während einer Fachtagung bringt die sonst so rationale Ärztin Katrin (Anna Schudt) vollkommen aus dem Konzept.

"Zwischen zwei Herzen" Beziehungsfilm • 12.12.2024 • 00:15 Uhr

Eigentlich will sich die HNO-Ärztin Katrin (Anna Schudt) auf einer Fortbildungsreise neuen Input für ihren Berufsalltag holen. Doch als eine Reihe von Vorträgen ausfällt, bricht die sonst so kopfgesteuerte Medizinerin auf Anraten ihres Ehemannes Mark (Felix Klare) zu einem spontanen Trip auf. Wegen eines plötzlichen Wettersturzes wird ihre Erkundungstour einer Nordseeinsel jedoch jäh gestoppt, und Katrin rettet sich in ein Hotel. Dort sitzt sie erst einmal fest – mit einem Pack Einmalunterhosen und einem leeren Handyakku. Doch als sie beim Abendessen auf einen geheimnisvollen Unbekannten (Mark Waschke) trifft, scheint in dem nun wiederholten ARD-Film "Zwischen zwei Herzen" (2019) alles Ungemach wie fortgeweht.

Eine Nacht mit Folgen "Ich wusste gar nicht, dass sie Klavier spielen können, Miss Moneypenny", spricht er Katrin an. Es ist der Anfang eines fantasievollen Spiels mit ihm, der sich als KGB-Agent Piotr Stroganov vorstellt. Allein in der abgeschiedenen Einöde der Insel und als einzige Gäste im Hotel spinnen sie ihr Tete-à-tete weiter. Nach einem innigen Walzertanz zum Elvis-Klassiker "Can't Help Falling In Love" aber zieht Katrin den Stecker und verabschiedet sich auf ihr Zimmer. Am nächsten Morgen hat sich nicht nur die Wetterlage dramatisch verbessert, auch der charismatische Mann ist bereits verschwunden.

Zurück zu Hause bei ihrem Ehemann und den gemeinsamen Kindern Elisa (Luisa Helmer) und Bastian (Tom Gronau) holt Katrin der Familienalltag wieder ein. Sie führt ihre glückliche Ehe weiter, kümmert sich um die Patienten ihrer Praxis und stürzt sich gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sanne (Kathrin Angerer) in deren Hochzeitsvorbereitung. Doch just bei einem Vorbereitungstreffen für die Feierlichkeiten trifft Katrin ihre Hotelbekanntschaft wieder. Peter ist Restaurator und mit einer Studienfreundin von Sanne verheiratet. Das unerwartete Aufeinandertreffen bringt bei den beiden einiges durcheinander, was auch ihren Liebsten nicht verborgen bleibt.

Vage Andeutungen statt Knalleffekt Wer im Film von Regisseur Markus Herling aber nun ein moralisches Dilemma, krachende Wortgefechte zwischen den Eheleuten oder gar schlüpfrige Szenen an geheimen Orten erwartet, wird enttäuscht. Denn nichts dergleichen passiert. Über den Großteil des Films bleibt "Zwischen zwei Herzen" sehr vage. Während man sich als Zuschauer oft wünscht, Mark würde seine Ehefrau zur Rede stellen, um den Grund für ihre offensichtliche Veränderung herausfinden, verharren die Dialoge der Hauptfiguren in Andeutungen. Zwischen den Zeilen lässt sich zwar schon das allseitige Unbehagen erspüren, nur Handlungsfortschritt oder Schwung bringen diese Sequenzen dem 90-Minüter kaum.

Da nützt auch die illustre Besetzung mit den drei (Ex-)"Tatort"-Stars Anna Schudt, Felix Klare und Mark Waschke nicht viel. Weder das wenig überzeugende Drehbuch (Alexandra Maxeiner) noch die träge Handlung erlauben es den Schauspielern, Facetten abseits ihrer Rollen als taffe Kommissare zu zeigen. So gesehen vergeudet "Zwischen zwei Herzen" einiges an Potenzial.

"Zwischen zwei Herzen" – Mi. 11.12. – ARD: 00.15 Uhr