"2024! Menschen, Bilder, Emotionen": Kritik zum RTL-Jahresrückblick mit Steffen Hallaschka

Abermals geht ein Jahr zu Ende, das vor allem von mannigfaltigen Krisen geprägt schien. Zeit für einen Blick zurück: Erneut ruft Steffen Hallaschka unter dem Motto "2024! Menschen, Bilder, Emotionen" bei RTL die wichtigsten Ereignisse und Personen der vergangenen zwölf Monate ins Gedächtnis. Das Aus der Ampel-Koalition, die erneute Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten, die anhaltenden Kriege in Gaza und der Ukraine: Die große Politik steht ebenso im Zentrum wie die zunehmenden Umweltkatastrophen und persönliche Tragödien. Rekapituliert werden aber auch die hoffnungsvollen Momente des Jahres, Höhepunkte aus der Welt der Stars und Sternchen – und nicht zuletzt das Mega-Sportjahr samt der Heim-EM und Olympia in Paris.

Einer, der in diesem Jahr ebenfalls wieder für Aufsehen gesorgt hat, ist Hape Kerkeling. Der Entertainer hat mit "Gebt mir etwas Zeit" nicht nur ein weiteres Buch geschrieben, in dem er Ahnenforschung betreibt und dabei seine adelige Herkunft thematisiert. Mit Moderator Hallaschka spricht Kerkeling darüber hinaus über die Genese seiner Karriere – angefangen mit der Zeit vor seinem Outing bis hin zu seiner Paraderolle Horst Schlämmer.

Der große Sport wird in der Sendung mit Fußballtrainer Julian Nagelsmann gestreift, der die deutsche Nationalmannschaft rechtzeitig zur diesjährigen EM in Deutschland auf die Erfolgsspur brachte. Nicht gerade großer, dafür unterhaltsamer Sport war das, was Boxerin Regina Halmich mit Stefan Raab im September vollbracht hatte, als sie zum dritten Mal gegen den Entertainer in den Ring stieg. Die ehemalige Box-Weltmeisterin ist in der Sendung genauso zu Gast wie die 3x3-Basketballerinnen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher und Josia Topf sowie Kevin Lick.