Zirkus-Spektakel mit acht Promis

Mit "Stars in der Manege" ließ SAT.1 vor zwei Jahren eine schon totgeglaubte Fernsehtradition wieder auferstehen. Nach zunächst zwei Folgen, die um den Jahreswechsel 2022/2023 ausgestrahlt wurden, bestellte SAT.1 für 2024 vier weitere Aufzeichnungen, die an vier Abenden Mitte Dezember 2023 im Winterquartier des Circus Krone in München aufgezeichnet wurden. Nach den ersten beiden Shows im Januar und Februar 2024 und einer weiteren Ausgabe im Juni ist nun die letzte im Hauptprogramm bei SAT.1 zu sehen.

Sinkendes Interesse

"Stars in der Manege" wurde erstmals am 11. April 1959, damals noch unter dem Namen "Wohltätigkeitsveranstaltung zur Rückführung der Münchner Evakuierten", im Ersten ausgestrahlt. Am 12. März 2010 gab der Bayerische Rundfunk bekannt, das Format einzustellen, ehe es 2022 von SAT.1 übernommen und wiederbelebt wurde. Hier erreichten die zunächst zwei Folgen 1,76 Millionen (Folge eins) beziehungsweise 1,32 Millionen Menschen (Folge zwei), was Gesamtmarktanteilen von 6,9 beziehungsweise 5,1 Prozent entsprach. In der anschließenden zweiten Staffel ging es von anfangs 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (Gesamtmarktanteil: 6,4 Prozent) auf nur noch 0,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Gesamtmarktanteil: 5,2 Prozent) bergab. Auch in der Zielgruppe sank das Interesse von 0,45 Millionen Menschen (8 Prozent) auf 0,25 Millionen Menschen (7,3 Prozent).